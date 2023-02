Michelle Bolsonaro diz não ter intenção de ser candidata

Declaração da ex-primeira-dama acontece dias após Valdemar Costa Neto, presidente do PL, cogitar sua candidatura para as eleições de 2024 e 2026

Foto: Carolina Antunes/PR PL acredita que a esposa de Bolsonaro poderia herdar os votos do marido



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou que tenha intenção de disputar cargos eletivos. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 6, ela afirmou que a oposição pode ficar “tranquila”. “Oposição. Fiquem tranquilos. Não tenho nenhuma intenção de vir (sic) candidata a nenhum cargo eletivo”, disse Michelle. A declaração da ex-primeira-dama acontece dias após o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmar que Michelle seria uma opção, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não concorra à presidência em 2026. Como a Jovem Pan mostrou, a sigla liberal acredita que a esposa de Bolsonaro poderia herdar os votos do marido. Com isso, a ideia é promover algumas viagens dela por localidades estratégicas. No entanto, a aplicação de esforços em torno do nome dela vai depender de como será a vida do ex-presidente daqui para a frente, até mesmo diante da Justiça, se ele ficará inelegível ou não.

Antes do nome de Michelle ser cogitado como alternativa, o PL planejava uma pesquisa interna focada em Bolsonaro, mas o partido cancelou a realização do material. O objetivo da pesquisa era entender o sentimento dos apoiadores do ex-presidente após ele deixar o país no final de 2022, antes da posse novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tal pesquisa teria até 12 questionamentos focados na visão do eleitor sobre a repercussão da saída de Bolsonaro, além da avaliação do governo de Lula e já com foco nas eleições de 2024. O cancelamento ocorreu em função dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, no dia 8 de janeiro.