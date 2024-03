Ministério da Saúde demite diretor após crise nos hospitais do RJ

Indicado por Nísia Trindade, Alexandre Telles foi exonerado nesta segunda-feira, após denuncia de que unidades federais no Estado estão em situação precária

A ministra da Saúde, Nísia Trinidade, exonerou, nesta segunda-feira, 18, Alexandre Telles do cargo de diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH). Quem assumirá o departamento, será Maria Aparecida Braga, atual superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, que acumulará as duas funções. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a mudança ocorre “diante da necessidade de transformação na gestão do DGH” e reforçou “seu compromisso em estabelecer as ações necessárias e empenhar todos os esforços para a reconstrução e fortalecimento dos Hospitais Federais, para que toda a população do Rio de Janeiro tenha acesso à saúde pública de qualidade”.

Na última sexta-feira, foi criado um Comitê Gestor a fim de orientar e praticar atos de gestão relativos aos hospitais federais. O Comitê Gestor começou a operar nesta segunda em seis hospitais federais do Rio de Janeiro, e vai atuar por pelo menos 30 dias junto às direções de cada hospital. O objetivo desse Comitê é recuperar e reestruturar as unidades depois de anos de precarização. Outro ponto que também será trabalhado, é melhorar a governança e o diálogo entre servidores, sindicatos e gestores.

Os processos de aquição de medicamentos, insumos e de contratação de obras passaram a ser centralizados no Ministério da Saúde, uma medida para aumentar o poder de negociação e dar maior eficiência e controle na distribuição, evitando, assim, falhas no abastecimento e despedício. Nesta segunda, a ministra da Saúde, Nísia Trinidade, participou de uma reunião com o presidente Lula, onde foi cobrada pelo mandatário para que agisse diante do problema nos hospitais do Rio de Janeiro.