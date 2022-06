Ministério de Minas e Energia anuncia indicações ao conselho administrativo da Petrobrás

Foi confirmado a indicação de Caio Mario Paes de Andrade à presidência da estatal e Gileno Gurjão Barreto ao comando do Conselho; nomes ainda precisam da aprovação da assembleia de acionistas

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Possíveis novos conselheiros da Petrobras foram indicados pelo Ministério de Minas e Energia



O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quinta-feira, 9, os nomes indicados para compor o Conselho de Administração da Petrobras. Caio Mário Paes de Andrade, ex-secretário especial do Ministério da Economia, foi confirmado como nome do futuro presidente da estatal e Gileno Gurjão Barreto para ser o líder dos conselheiros. Os nomes, porém, ainda precisam da aprovação dos acionistas da Petrobras em uma assembleia que deverá acontecer nos próximos 30 dias. Dos 11 membros do Conselho de Administração, três são eleitos por acionistas minoritários, proprietários de ações preferenciais – que tem a preferência no recebimento de dividendos – e por empregados da estatal. Outros oito nomes são definidos através de nomeações do governo federal. Entre os nomes que podem passar a integrar a administração da petroleira, estão Ricardo Soriano de Alencar, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Ieda Aparecida de Moura Gagni, José João Abdala Filho, Marcelo Gasparino da Silva, Ruy Flaks Schneider e Márcio Andrade Weber.