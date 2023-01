Ministério do Meio Ambiente anuncia presidente do Ibama e Secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais

Escolha da ministra Marina Silva foi baseada em sólida formação técnica e destacada atuação na área ambiental dos nomeados

EVARISTO SA / AFP Marina Silva retornou ao Ministério do Meio Ambiente após quase 15 anos



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, nomeou o deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB) para a presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) na última sexta-feira, 13. Segundo o anúncio publicado no site da pasta, Agostinho foi escolhido “pela sólida formação técnica e destacada atuação na área ambiental. Ele é biólogo, ambientalista e advogado. Possui, ainda, mestrado em Ciência e Tecnologia com ênfase em Biologia da Conservação e vários cursos de especialização e pós-graduação. Agostinho foi membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) por mais de 10 anos e é membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN)”. Além disso, a ministra indicou Edel Moraes como Secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. “Pertencente a comunidades extrativistas do Pará, Edel foi a primeira mulher a ser vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS), por dois mandatos, e vice-presidente do Memorial Chico Mendes. Ela é doutoranda no Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDSUNB), mestra em Desenvolvimento Sustentável junto aos Povos e Territórios Tradicionais, especialista em Educação do Campo, Desenvolvimento e Sustentabilidade e integra o Grupo de Estudos e P sólida formação técnica e destacada atuação na área ambientalesquisa da Amazônia”, revela o ministério.