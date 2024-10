Ministra Anielle Franco demite secretário ligado a Silvio Almeida

A demissão de Yuri Silva foi oficializada de forma remota, já que ele estava fora de Brasília no momento, e sua exoneração foi publicada na segunda (7) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT)

Reprodução/Instagram/@aniellefranco Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, desligou do cargo o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), demitiu, nesta segunda-feira (7), Yuri Silva, secretário do Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial). Ele havia trabalhado com o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e ocupava o cargo desde 2023. A demissão de Yuri Silva foi oficializada de forma remota, já que ele estava fora de Brasília no momento, e sua exoneração foi publicada na segunda (2) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Até o anúncio de um novo titular, a diretora de Monitoramento e Avaliação da secretaria, Tatiana Dias, assumirá interinamente o cargo, segundo informou a pasta em nota oficial.

Yuri Silva e Silvio Almeida já haviam colaborado anteriormente com o advogado Walfrido Warde, presidente do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa), onde o jornalista foi colunista antes de assumir o cargo na secretaria de Igualdade Racial. Com mestrado em políticas públicas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Silva liderou o Sinapir por um ano e dez meses.

A exoneração de Silvio Almeida da pasta dos Direitos Humanos ocorreu em setembro, após denúncias de importunação sexual. Após a exoneração de Almeida, o presidente Lula (PT) nomeou, em 9 de setembro, a então deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo (PT), para chefiar a pasta dos Direitos Humanos. Na ocasião, Yuri manifestou seu apoio à nova gestora em suas redes sociais.

Yuri Silva comunicou sua saída numa postagem no Instagram. “Deixo essa missão política de cabeça erguida. Hoje, passei nos dois prédios do MIR para me despedir pessoalmente de todos que acreditaram em mim, na minha liderança, na minha capacidade de articulação, e no brilho nos meus olhos quando falo sobre o movimento negro e as PIR”, escreveu.

Publicado por Carol Santos