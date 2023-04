Ministra do Turismo pede desfiliação do União Brasil

Daniela Carneiro chefia um dos três ministérios indicados pela legenda a integrarem o primeiro escalão do governo Lula; outros cinco deputados também anunciaram saída do partido

Roberto Castro/Mtur - 26/01/2023 Ministra do Turismo, Daniela Carneiro em reunião da pasta junto com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a desfiliação da legenda. O pedido, realizado no dia 6 de abril, foi apresentado à Corte e encontra-se sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta nesta terça-feira, 3. Atualmente, Daniela integra o bloco de três ministros – juntamente com a pasta das Comunicações e da Integração e Desenvolvimento Regional – que foram indicações do União para integrar o primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo com as nomeações, uma ala da legenda ainda não sentiu-se completamente apreciada e optou por seguir de maneira independente em relação à base de apoio petista. Além da ministra, os deputados federais Chiquinho Brazão, Dani Cunha, Juninho do Pneu, Ricardo David e Marcos Soares – todos do Rio de Janeiro – também apresentaram seus pedidos de desfiliação.

Os desentendimentos teriam começado após o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, articular para tirar o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, esposo de Daniela Carneiro, do comando do diretório fluminense. Com a movimentação, no mesmo dia, Waguinho se filiou ao Republicanos e tomou posse como presidente estadual do partido no Rio. Segundo o político, será um momento importante e classificou seu novo partido como “mais isento” e “aberto às novas discussões”. Segundo apuração da Jovem Pan, a ação do Republicanos teria como princípio uma tentativa de aproximação da legenda com o governo federal através do diretório do Rio de Janeiro. Até o momento, não houve manifestação oficial do União Brasil sobre o caso.