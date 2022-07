Ministro da Defesa diz que Brasil respeita a carta pela democracia dos países americanos

Paulo Sérgio Nogueira participa da 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas

Antonio Cruz/Agência Brasil Evento é o principal fórum entre países americanos no setor de Defesa e Segurança



O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou nesta terça-feira, 26, que o Brasil respeita a Carta Democrática Interamericana, documento que confirma que a democracia deve ser a forma de governo de todos os países das Américas. “Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), e a carta democrática americana, e seus valores, mecanismos e princípios”, declarou o ministro. A manifestação aconteceu durante cerimônia de abertura da 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas (CMDA), realizada em Brasília. Criado desde 2015, o evento é o principal fórum entre países americanos no setor de Defesa e Segurança e tem como objetivo promover a cooperação entre as nações, bem como a análise, o debate e o intercâmbio de ideias.

“Devemos sempre buscar a consolidação e a preservação dos processos democráticos em nossa região – requisito basilar para o desenvolvimento, a estabilidade e a solidariedade como garantias de segurança mútua em nosso hemisfério”, declarou o chefe de Educação e Cultura do Ministério da Defesa, tenente Luis Roberto do Carmo Lourenço, durante pronunciamento ao representantes dos 34 países presentes. “Acreditamos e reconhecemos que o papel das nossas forças de segurança é a defesa da soberania nacional”, acrescentou Lourenço. A 15ª Conferência acontece até a próxima quinta-feira, 28, quando os participantes do evento devem apresentar a Declaração de Brasília pelos Ministros da Defesa dos Estados-membros da CMDA, documento conjunto em que serão mencionados os compromissos assumidos pelos países.