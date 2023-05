Ministros indicados por Lula ao TSE tomam posse

André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques assumiram as cargas deixadas com o término dos manatos de Carlos Horbach e Sérgio Banhos

Antonio Augusto/Secom/TSE André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva



A sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 30, deu posse aos dois novos ministros efetivos da Corte indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. Ambos foram escolhidos a partir de lista quádrupla encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), passam a ocupar as vagas destinadas aos juristas e integram os demais magistrados após o término dos mandatos de Carlos Horbach e Sérgio Banhos. A nomeação de Floriano e André Ramos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Os novos membros da Corte eleitoral ingressam na turma com o teste de fogo de analisar os processos que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com a posse dos dois novos ministros, é esperado que a ação que julga o antecessor de Lula por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação vá a plenário ainda neste semestre para que os recursos sejam julgados até novembro – mês em que o corregedor-geral da Justiça Eleitoral (CGE), Benedito Gonçalves, deixará a corte e passará suas relatorias a Raul Araújo, que já proferiu votos favoráveis a Bolsonaro em outras oportunidades. André Ramos era ministro substituto do TSE e Floriano Marques já tinha proximidade com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. “Os ministros se juntam agora aos membros do TSE, dos 27 TREs e aos 2.637 juízes eleitorais que têm uma única missão: a de defesa da democracia, a missão de garantir que o eleitor possa, de dois em dois anos, escolher seus representantes”, afirmou Moraes. Na mesa de honra da solenidade também estiveram a vice-presidente do Tribunal, ministra Cármen Lúcia, e dos demais magistrados: Nunes Marques, Benedito Gonçalves e Isabel Galloti.