Ministros pedem orações para Jair Bolsonaro e desejam melhoras após internação em SP

Chefes de Pastas do governo federal usaram as redes sociais nesta segunda-feira para falar sobre a situação do presidente

Reprodução/Twitter/JairBolsonaro Presidente Jair Bolsonaro



Ministros de Estado usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para pedir orações ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi internado em São Paulo com um quadro de obstrução intestinal. A ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, escreveu que está rezando e que confia na recuperação do presidente. “Estamos em oração, presidente. Onde tem oração tem vitória”, pontuou. A ministra da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, desejou melhoras ao chefe do Executivo: “Melhoras, Presidente Jair Bolsonaro. Em oração pela sua recuperação”. Já o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou em desafios e chamou o chefe de “guerreiro”. O ano de 2022 já começa com desafios para o presidente. Mas, sabemos que ele é um guerreiro incansável, e que tem uma importante missão pelo Brasil , por isso seguimos com nossas orações reforçadas para uma recuperação total, o quanto antes. Força Bolsonaro!”, escreveu.

Já o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, relembrou a facada que Bolsonaro levou em 2018. “Conclamo os amigos para uma corrente de oração pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele está internado, em SP, com obstrução intestinal, ainda como sequela da facada. Com a força de Deus e das nossas orações, prontamente ele estará de volta ao trabalho, que este ano será ainda mais duro”, disse. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, desejou forças ao presidente: “Em oração pela pronta recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo e passa por exames. Desejo muita força neste momento e estou certo de que muito em breve estará de volta à ativa”. Onyx Lorenzoni, que comanda o Ministério do Trabalho e Previdência disse: “O Brasil está em oração pelo senhor, presidente Jair Bolsonaro. Vai sair dessa ainda mais forte”. E Rogério Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional, falou do trabalho do governo federal no socorro a vítimas de fortes chuvas. “Bom dia, em oração pela breve recuperação do presidente Jair Bolsonaro⁩. A caminho de MG com comitiva da bancada mineira no Congresso levando apoio às cidades vitimadas pelas chuvas na região. Iremos a Almenara e Salinas para reunião com prefeitos e assistência aos desabrigados”.

Estamos em oração, presidente. Onde tem oração tem vitória. https://t.co/5LjzVagU9Y — Damares Alves (@DamaresAlves) January 3, 2022

Bom dia, em oração pela breve recuperação do pr ⁦@jairbolsonaro⁩. A caminho de MG com comitiva da bancada mineira no Congresso levando apoio às cidades vitimadas pelas chuvas na região. Iremos a Almenara e Salinas para reunião com prefeitos e assistência aos desabrigados 🇧🇷 pic.twitter.com/xdhb1xSPil — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) January 3, 2022

Em oração pela pronta recuperação do presidente @jairbolsonaro, que está internado em São Paulo e passa por exames. Desejo muita força neste momento e estou certo de que muito em breve estará de volta à ativa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 3, 2022