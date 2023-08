Mirando 2024, Boulos começa a percorrer SP em setembro

Primeira agenda está prevista para acontecer em São Matheus, na Zona Leste da capital, no dia 1º

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 12/04/2023 Deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) durante sessão deliberativa extraordinária na Câmara



O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) se prepara para passar mais tempo em São Paulo a partir do mês que vem. Pré-candidato à prefeitura da cidade em 2024 e com apoio do PT, o parlamentar, que está em Brasília, vai começar uma espécie de caravana na capital paulista. A expectativa é de que ele concentre os finais de semana em São Paulo. O pontapé inicial na “pré-campanha” deve acontecer no dia 1º de setembro, primeira sexta-feira do mês, em São Matheus, na Zona Leste.

Depois, no dia seguinte, deve partir para a Zona Sul. A partir daí, o pré-candidato pretende percorrer todas as regiões da cidade para ouvir a população. Junto com ele, além de parlamentares do Psol, vereadores e deputados do PT também estão confirmados. O deputado estadual Paulo Fiorilo, líder do PT na Alesp, por exemplo, estará no primeiro ato. O objetivo é “fortalecer, somar e expandir” forças.

MUDANÇA DE PERFIL

A avaliação de pessoas ligadas a Guilherme Boulos e também ao seu principal adversário, o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), é de que o deputado federal chega com força ao pleito do ano que vem – uma vez que Lula e Haddad (PT) tiveram bons resultados na capital na eleição de 2022. Além disso, Boulos conseguiu bom desempenho no segundo turno da disputa de 2020 contra Bruno Covas (PSDB), que na época era avaliado como um forte candidato.

Por isso, a ideia, para Boulos, é reforçar o vínculo com a esquerda e se aproximar de eleitores possíveis de Ricardo Nunes. Durante o giro por São Paulo, ele deve tentar investir mais uma vez em neutralizar a imagem de “radical” e em um perfil mais moderado. Outra estratégia tem sido se concentrar em aprovar projetos de apelo social e que se reflitam em São Paulo durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

MARQUETEIROS

Boulos já tem conversas com publicitários que podem tocar sua campanha no ano que vem. Recentemente, esteve com o publicitário Lula Guimarães, que trabalhou na campanha à Prefeitura de João Doria em 2016, vencida em primeiro turno; e na presidencial de Eduardo Campos e Marina Silva, em 2014, Geraldo Alckmin, em 2018, e Soraya Tronicke, em 2022, e com Felipe Soutello, que foi o marqueteiro de Simone Tebet em 2022.

Do outro lado, Ricardo Nunes já está trabalhando com um marqueteiro – o publicitário Duda Lima, que participou da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), de quem o atual prefeito deve conseguir apoio para o ano que vem.