Moraes abre novo inquérito contra Zambelli para investigar coação e obstrução

Investigação se concentra em possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação, motivada pela declaração da parlamentar de que pretende solicitar asilo político nos Estados Unidos

Lula Marques/ Agência Brasil Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), instaurou um inquérito para apurar a conduta da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A investigação se concentra em possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação, motivada pela declaração da parlamentar de que pretende solicitar asilo político nos Estados Unidos, especificamente ao governo de Donald Trump. Moraes observou que a estratégia adotada por Zambelli é similar à de Eduardo Bolsonaro, que também se encontra nos Estados Unidos e enfrenta um inquérito por incitar o governo americano contra autoridades brasileiras.

O ministro estabeleceu um prazo de dez dias para que Zambelli preste depoimento à Polícia Federal, com a possibilidade de fazê-lo por escrito. Além disso, Moraes requisitou ao Banco Central informações sobre transferências realizadas via PIX para a deputada, que recentemente organizou uma arrecadação online após ser condenada pelo STF. Vale lembrar que Moraes já havia tomado medidas drásticas em relação a Zambelli, incluindo a determinação de sua prisão e a inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia solicitado a prisão, alegando que a deputada deixou o Brasil para escapar das consequências de sua condenação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA