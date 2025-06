Moraes agenda depoimentos do ‘núcleo 2’ da suposta trama golpista

Entre os convocados estão Carlos e Eduardo, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro; oitivas estão programadas para ocorrer entre os dias 14 e 21 de julho

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O tenente-coronel Mauro Cid, que firmou um acordo de colaboração premiada, será ouvido no primeiro dia das oitivas, em 14 de julho



O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou os depoimentos do chamado “Núcleo 2” da suposta trama golpista. Entre os convocados estão os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, vereador e deputado licenciado, que prestarão depoimento no dia 16 de julho, por videoconferência, como testemunhas de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. As oitivas estão programadas para ocorrer entre os dias 14 e 21 de julho. O “Núcleo 2” é formado por seis réus, incluindo Filipe Martins, que enfrenta acusações de ter elaborado a “minuta do golpe” e de ter monitorado o ministro Moraes.

Além de Martins, os outros réus são: Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal; Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor da Presidência; Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército; Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal; Mário Fernandes, general da reserva do Exército; e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O tenente-coronel Mauro Cid, que firmou um acordo de colaboração premiada, será ouvido no primeiro dia das oitivas, em 14 de julho. No total, foram convocadas 118 testemunhas para depor. O ministro Moraes também rejeitou solicitações para ouvir outros investigados, como Walter Braga Netto e Jair Bolsonaro, além de preliminares das defesas que alegavam cerceamento de defesa e suspeição de ministros do STF.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias