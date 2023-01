Moraes atende a pedido da PGR e determina abertura de novos inquéritos sobre invasão em Brasília

Investigações vão apurar financiadores, executores e autores intelectuais dos atos de vandalismo

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de mais três inquéritos para “ampliar e delimitar o objeto da investigação” o episódio da invasão das sedes dos três Poderes em Brasília, ocorrida em 8 de janeiro. A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na prática, ainda que similares, as investigações serão divididas entre os financiadores e participantes dos atos por auxílio material; os executores dos crimes que não foram presos em flagrante; e os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos de vandalismo. Nos três inquéritos serão investigados crimes como terrorismo; associação criminosa; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; ameaça; perseguição e incitação ao crime. A abertura de um quarto inquérito já havia sido determinada por Moraes em 13 de janeiro. Neste caso, são investigadas as condutas de autoridades, como o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do agora ex-secretário Segurança do DF, Anderson Torres.