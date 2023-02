Moraes autoriza devolução dos celulares de Ibaneis Rocha e Valdemar Costa Neto

Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que os dados nos aparelhos dos envolvidos já foram extraídos pelo setor criminalístico da Polícia Federal

Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 9, a devolução dos celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Em despacho obtido pela equipe de reportagem da Jovem Pan, o magistrado ressaltou que os “aparelhos celulares (…) já tiveram seus dados extraídos pela perícia do Instituto Nacional Criminalístico da Polícia Federal e que não mais interessam à presente investigação”. Além dos dois envolvidos, foram devolvidos os celulares de Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-executivo de Segurança interino, e Marília Alencar, responsável pela área de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na última semana, a PF já havia solicitado a devolução dos itens apreendidos com o fim da extração de dados. No último dia 2 de fevereiro, Valdemar prestou depoimento à PF e afirmou que nunca houve uma tratativa sobre inviabilizar a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder partidário também ressaltou que não tem envolvimento com o atual governo federal e que, durante a gestão Bolsonaro, tinha relação apenas com o chefe do Executivo, sem qualquer ligação com o ex-ministro Torres e com as Forças Armadas. Já Ibaneis foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal em decisão do próprio ministro Moraes e passou a cooperar com as investigações, entregando seu celular à PF em 24 de janeiro. Sua defesa alegou no último mês que a investigação será a “prova definitiva da inocência do chefe do Executivo do Distrito Federal”.