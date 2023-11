Moraes autoriza visita de familiares a Roberto Jefferson no hospital

Ex-deputado cumpre prisão preventiva no Hospital Samaritano em São Paulo

REUTERS/Ueslei Marcelino Ex-deputado federal, Roberto Jefferson, atirou contra agentes da PF em outubro do ano passado



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os familiares do ex-deputado Roberto Jefferson o visitem no Hospital Samaritano, onde ele cumpre prisão preventiva desde junho de 2023. O magistrado permitiu a entrada de seus filhos Cristiane Brasil e Roberto Filho, bem como de sua mãe, Neusa Dalva Monteiro Francisco. No despacho, Moraes afirma que “constituem direitos do preso, entre outros, a visita do cônjuge, da companheira e de parentes e amigos em dias determinados. Nesse aspecto, não há óbice para a autorização de visita dos filhos e genitora do custodiado, observando-se os dias e horários previamente determinados pela administração hospitalar”. As visitas devem ser comunicadas ao STF com antecedência de 48 horas. Roberto Jefferson descumpriu medidas cautelares de sua prisão domiciliar em 23 de outubro de 2022, quando resistiu a uma ordem de prisão e disparou três granadas contra os policiais – dois ficaram feridos. Na decisão, Moraes ressalta que “se mantém inalteradas as demais medidas cautelares impostas”, ou seja, o ex-deputado continua proibido de utilizar as redes sociais ou ter qualquer comunicação exterior, de conceder qualquer espécie de entrevista (salvo mediante prévia e expressa autorização judicial) e de comunicação com qualquer outro investigado.