Moraes autoriza visita do assessor de Trump a Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou na noite desta terça-feira (10) que Darren Beattie, assessor de Donald Trump, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão.

No pedido de autorização encaminhado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita fosse realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. Os visitantes deverão realizar o cadastro prévio que permite a visita.

Porém, Moraes deixou claro em sua decisão que as visitas só podem acontecer às quartas-feiras e aos sábados. “As visitas passarão a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, com o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h”, determinou o ministro.

“Não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação, para segunda (16/3) ou terça (17/3) feiras, conforme solicitado pela Defesa, uma vez que os visitantes devem ser adequar ao regime legal do estabelecimento prisional e não o contrário, no sentido de resguardar a organização administrativa e a segurança”, completou.

Mais cedo, Jair Bolsonaro pediu ao STF a autorização para receber a visita de Darren Beattie. Aliado do presidente Donald Trump, Beattie trabalha para o Departamento de Estado norte-americano e é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.