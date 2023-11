Moraes concede liberdade provisória à cantora gospel presa pelos atos do 8 de Janeiro

Fernanda Ôliver estava detida na Casa de Prisão Provisória desde o dia 17 de agosto

Reprodução/Instagram @fernandaoliveroficial Cantora gospel teve liberdade provisória decretada pelo STF



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória à cantora gospel Fernanda Rodrigues de Oliveira, detida por suspeita de ter participados dos atos de 8 de Janeiro. Fernanda Ôliver, como é conhecida, foi detida no dia 17 de agosto e estava na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, Goiás. A cantora, no entanto, foi solta com algumas restrições. Ela deve usar tornozeleira eletrônica, teve seu passaporte cancelado, está proibida de usar as redes sociais e tem a obrigação de se apresentar semanalmente perante ao Juízo (todas as segundas). Além disso, ela é proibida de portar quaisquer documentos relativos à arma de fogo ou certificados de registros para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça. Caso ela não cumpra as restrições determinadas pelo STF, ela terá a liberdade revogada e irá presa novamente.