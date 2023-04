Moraes dá 10 dias para PF ouvir Bolsonaro sobre atos de 8 de janeiro

Determinação do ministro da Suprema Corte atende a pedido da Procuradoria-Geral da República

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 10 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste depoimento à Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro, em Brasília – quando as sedes do Três Poderes foram invadidas e depredadas. “Defiro o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino à Polícia Federal que proceda a oitiva de Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo a PGR ser previamente avisada do dia agendado para, se entender necessário, acompanhar a oitiva”, diz Moraes no despacho, assinado nesta sexta-feira, 14. De acordo com o magistrado, o retorno de Bolsonaro ao Brasil viabiliza o depoimento, considerado uma “medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados”.

A decisão atende a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em 13 de janeiro, o órgão à Suprema Corte a inclusão de uma representação contra o ex-mandatário no inquérito 4.921, que apura o episódio de vandalismo e violência nas sedes dos Três Poderes. Segundo a PGR, ao publicar um vídeo questionando as eleições presidenciais, Bolsonaro feito incitação pública à prática de crime.