Moraes determina que Daniel Silveira vá à PF para colocar tornozeleira eletrônica às 15h

Instalação do equipamento de monitoramento eletrônico no parlamentar deve acontecer na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Parlamentar chegou a passar a noite na Câmara dos Deputados, quando disse que não cumpriria a determinação do ministro



O deputado federal Daniel Silveira deve colocar a tornozeleira eletrônica na tarde desta quinta-feira, 31. Segundo despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a determinação é que a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico no parlamentar aconteça às 15 horas, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. “Intime-se, inclusive por vias eletrônicas, os advogados do réu”, diz a decisão desta quinta, assinada por Moraes. O despacho do ministro acontece após Daniel Silveira definir horário e data para a instalação da tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa, o deputado estabelecia horário das 8 horas para cumprimento da decisão do ministro do STF, chegando a pedir que a Polícia Federal “não se atrasasse” devido a compromissos parlamentares. Anteriormente, o parlamentar chegou a passar a noite na Câmara dos Deputados, quando disse que não cumpriria a determinação do ministro. Uma multa diária de R$ 15 mil foi definida, caso o parlamentar continuasse se recusando a seguir as medidas cautelares.