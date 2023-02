Moraes determina que PF ouça Valdemar em até 5 dias sobre minutas

Polícia Federal já havia solicitado autorização para o ministro do Supremo Tribunal Federal para ouvir o presidente do Partido Liberal

MATEUS BONOMI//AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do Partido Liberal do Brasil, Valdemar Costa Neto, durante entrevista coletiva em Brasília



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite desta terça-feira, 31, que a Polícia Federal colha o depoimento de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, para explicar as recentes declarações sobre minutas semelhantes à encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, na casa de outros líderes partidários. Em entrevista dada recentemente ao jornal o Globo, Neto relatou que integrantes do governo Bolsonaro receberam minutas semelhantes, mas que teve o cuidado de triturá-los após o recebimento. Em sua decisão, o magistrado afirmou que, “diante das informações prestadas e da necessidade de maiores esclarecimentos, DEFIRO o requerimento e DETERMINO à Polícia Federal que proceda à oitiva de VALDEMAR COSTA NETO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias”. Procurado pela equipe de reportagem da Jovem Pan, a assessoria de Valdemar Costa Neto informou que o político não irá se manifestar sobre o caso. O magistrado considerou que Valdemar deve esclarecer, num amplo contexto, o teor das propostas recebidas por apoiadores. Mais cedo, a Polícia Federal já havia apresentado um pedido em que solicitava autorização para ouvir Valdemar, no âmbito do inquérito que apura possível omissão de autoridades do Distrito Federal – como o governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-secretário exonerado e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres – nos ataques realizados em 8 de janeiro.