Moraes determina reativação de redes sociais de Nikolas Ferreira

Deputado eleito não poderá publicar, promover ou compartilhar o que o STF considera fake news, sob multa diária de R$ 10 mil

Karoline Barreto/CMBH - 09/05/2022 Nikolas Ferreira teve suas contas nas redes sociais bloqueadas em 11 de janeiro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 26, a reativação das redes sociais do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). A decisão, que abrange os perfis do Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok, Twitter e YouTube, acontece 15 dias após o bloqueio das contas. No entanto, a liberação acontece sob algumas condições. Nikolas não poderá publicar, promover, replicar ou compartilhar conteúdos falsos sobre o processo eleitoral, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Moraes considerou no caso de Ferreira o mesmo entendimento aplicado ao senador Alan Rick (União Brasil), que teve suas contas nas redes sociais liberadas, também com condicionantes, após requerimento do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Para o ministro, em ambos os casos houve “a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos, sendo viável a reativação de seus perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ele veiculadas”.