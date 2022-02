Moraes envia à PGR pedido para investigar presença de Carlos Bolsonaro em viagem à Rússia

Pedido foi apresentado no STF pelo senador Randolfe Rodrigues; Augusto Aras tem cinco dias para se manifestar

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Carlos Bolsonaro viajou à Rússia com a comitiva presidencial na semana passada



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou nesta quarta-feira, 23, um pedido para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue a presença do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos – RJ) na viagem da comitiva presidencial à Rússia. A decisão ocorre após uma ação protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no âmbito do inquérito 4874, que investiga as milícias digitais. No pedido, o parlamentar afirma que três ministros não participaram da viagem, mas alega que foram mantidas “presenças questionáveis”, como a do filho do presidente e do assessor da Presidência Tercio Arnaud. Randolfe diz que os dois que teriam cumprido agendas “bastante estranhas em solo russo” e defende que sejam investigados os reais objetivos da viagem. O procurador-geral da República, Augusto Aras, tem cinco dias para se manifestar sobre o requerimento.