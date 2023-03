Moraes libera Anderson Torres para depor à CPI no DF e autoriza silêncio

Depoimento está marcado para acontecer na quinta-feira, 9, às 10h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal; comissão investiga atos de 8 de janeiro

Isac Nóbrega/PR Alexandre de Moraes também assegurou ao ex-ministro da Justiça o direito de permanecer em silêncio



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta terça-feira, 7, a liberação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres para realização de depoimento em sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A decisão de Alexandre de Moraes atende a ofício assinado pelo deputado distrital Chico Vigilante, presidente da CPI dos atos antidemocráticos. A oitiva está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, 9, às 10h. Na decisão, o magistrado também assegurou ao ex-ministro da Justiça o direito de permanecer em silêncio. “A condução de Anderson Gustavo Torres, que encontra-se preso preventivamente, deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos, diz Moraes em trecho da decisão. Como a Jovem Pan mostrou, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro é investigado por suposta omissão durante as invasões e depredações às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, em Brasília. Ele nega diz que não teve ‘nada a ver’ com episódio e vê prisão como ‘tiro de canhão no peito’.