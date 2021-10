Moraes manda CPI da Covid-19 explicar pedido de quebra de sigilo das redes sociais de Bolsonaro

Requerimento aprovado pela Comissão pede a suspensão dos perfis do presidente e informações sobre conteúdo armazenado

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo Moraes deu prazo de 48 horas para que senadores prestem esclarecimentos



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou neste sábado, 30, que a CPI da Covid-19 explique o pedido de quebra do sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O magistrado deu prazo de 48 horas para que os senadores enviem as informações. O requerimento de autoria do vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi aprovado no último dia 26 e pede a suspensão dos perfis de Bolsonaro das redes sociais. Além disso, solicita que o Google, o Facebook e o Twitter forneçam dados cadastrais, registros de conexão (IPs) e cópia integral de todo conteúdo armazenado. O texto foi apresentado após o presidente dizer, em uma live, que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 estariam desenvolvendo Aids. O vídeo foi removido pelo Facebook, Instagram e YouTube. A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com um mandado de segurança no STF contra o requerimento da CPI.