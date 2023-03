Moraes manda soltar 52 manifestantes denunciados por atos de 8 de janeiro em Brasília

Envolvidos devem usar tornozeleira eletrônica, estão proibidos de deixar o país e de utilizar as redes sociais; atualmente, 751 pessoas seguem presas

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/01/2023 Manifestantes geram caos em Brasília com a invasão do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quinta-feira, 2, liberdade provisória a mais 52 denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, as sedes dos três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Suprema Corte – foram invadidas e depredadas. Na terça, o magistrado já havia mandado soltar 173 presos. O entendimento é o mesmo e considera que, uma vez que as investigações não apontaram os envolvidos como financiadores ou executores principais, eles podem responder em liberdade mediante medidas cautelares. São elas: recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana mediante tornozeleira eletrônica; comparecimento semanal, todas as segundas-feiras, perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem; proibição de ausentar-se do país e cancelamento de passaporte; suspensão de porte de arma de fogo; e proibição de uso das redes sociais e de contato com os demais envolvidos. Os denunciados terão que se apresentar em 24 horas nas comarcas dos locais onde residem. Segundo dados do STF, atualmente, 751 pessoas seguem presas e 655 foram liberadas para responder em liberdade com cautelares. O grupo foi preso em flagrante no dia 9 de janeiro, um dia após os atos em Brasília, em frente ao Quartel General do Exército.