Moraes manda soltar mais 72 presos pelo 8 de Janeiro; 128 seguem na cadeia

Investigados deverão usar tornozeleira eletrônica e ficarão proibidos de acessar redes sociais

Evaristo Sa/AFP - 08/01/2023 Prédios sedes dos Três Poderes foram atacados em Brasília em 8/1/2023



Mais 72 presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília tiveram soltura determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira, 8. O grupo tem 25 mulheres e 47 homens. O número de pessoas soltas nesta semana pelo ministro chega a 162, sendo 100 homens e 62 mulheres. Agora, permanecem pres0s 128 investigados – 100 homens e 62 mulheres. Os que foram soltos em liberdade condicional serão submetidos a medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso das redes sociais, cancelamento dos passaportes, suspensão do porte de armas e obrigação de comparecer semanalmente à Justiça. Os acusados respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e crime contra o patrimônio público tombado. Os primeiros julgamentos dos réus do 8 de janeiro foram marcados para as próximas semanas no plenário virtual do STF.