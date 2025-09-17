Moraes nega pedido de soltura de Mário Fernandes e mais um réu

Além do general, o ministro também manteve a prisão preventiva do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que tem participação comprovada na tentativa de golpe

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Mário Fernandes é acusado de crimes graves



O ministro Alexandre de Moraes negou nesta terça-feira (17) o pedido de soltura do general da reserva Mário Fernandes, acusado de liderar o plano “Punhal Verde e Amarelo”, destinado à tentativa de golpe de Estado. Moraes argumentou que a liberdade do general representa risco às investigações em curso, além de manter a garantia da ordem pública e a instrução criminal. O ministro ressaltou que não houve alteração nos fatos que justifiquem a revogação da prisão preventiva decretada desde novembro de 2024.

Mário Fernandes é acusado de crimes graves, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado ao patrimônio público. Ele foi chefe substituto da Secretaria Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro e, segundo as investigações, atuou junto a outros oficiais de alta patente para incentivar e estruturar ações visando o golpe.

Além do general, Moraes também manteve a prisão preventiva de um réu ligado ao chamado Núcleo 3 da mesma investigação: o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Ele tem participação comprovada no esquema criminoso que tentou subverter a ordem democrática.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório