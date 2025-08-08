Moraes nega visita de Gustavo Gayer a Bolsonaro por ligação com investigações

Uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente proíbe que ele tenha contato com outros investigados ou réus, inclusive por meio de terceiros

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (8) um pedido do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde segunda-feira (4). Na decisão, Moraes afirmou que Gayer é alvo de uma investigação que tem conexão com processos em andamento contra Bolsonaro. Uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente proíbe que ele tenha contato com outros investigados ou réus, inclusive por meio de terceiros.

“Indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF”, escreveu o ministro. Esta é a primeira solicitação de visita recusada desde que a prisão domiciliar foi decretada. Gayer argumentou que a visita teria caráter “institucional e humanitário” e disse estar disposto a cumprir restrições, como não registrar imagens ou divulgar o encontro.

Moraes autorizou nesta semana a entrada de outros parlamentares aliados e dos médicos particulares de Bolsonaro. Filhos, netos, noras e cunhados do ex-presidente não precisam de autorização prévia para visitas. Também nesta sexta-feira, a defesa de Bolsonaro pediu autorização para que familiares de Michelle Bolsonaro possam visitá-lo no domingo (10), Dia dos Pais. Na lista estão parentes da ex-primeira-dama e Martha Seillier, ex-secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) no governo Bolsonaro, acompanhada da filha que tem com o vereador Carlos Bolsonaro.

