Moraes parabeniza Zanin por aprovação ao STF: ‘Brasil ganha com atuação corajosa’

Ministro indicado pelo ex-presidente Temer celebrou a entrada do advogado de Lula para Suprema Corte

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes é o atual comandante do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 21, para parabenizar a aprovação do Senado Federal à Cristiano Zanin para ingressar na Suprema Corte. Em uma breve mensagem publicada em seu Twitter, o também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) celebrou a votação que abriu caminho para Zanin tornar-se magistrado e ressaltou que o país ganhará com sua atuação na mais alta instância do Judiciário brasileiro. “Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte”, publicou. Mais cedo, a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, numa votação cujo placar foi de 21 votos favoráveis e 5 contrários. Após o aval positivo, a votação se deu no plenário e o Senado Federal aprovou a entrada de Zanin por 58 votos contra 18. Zanin, no entanto, foi aprovado no plenário da Casa legislativa numa votação maior do que Moraes. Na ocasião, o número de senadores que aprovaram a entrada de Moraes no STF foi de 55 parlamentares.