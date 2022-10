Moraes pede que eleitor compareça às urnas, fala em eleição ‘com segurança e paz’ e alerta: ‘Assédio eleitoral é crime’

Presidente do TSE fez pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite deste sábado, 29, véspera do segundo turno das eleições

Reprodução/YouTube/Justiça Eleitoral Alexandre de Moraes é o presidente do TSE



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, realizou um pronunciamento em cadeia aberta de rádio e televisão, na noite deste sábado, 29, e incentivou o comparecimento dos eleitores às urnas, neste domingo, 30, quando os mais de 156 milhões de brasileiros vão escolher o presidente da República e, em 12 Estados, o governador. O magistrado afirmou que combater a abstenção é fundamental para “a construção de um país justo e igualitário”. “Eleitoras, eleitores, compareçam para votar. O comparecimento e o voto são os mais importantes instrumentos de cidadania para a construção de um país justo e igualitário. O comparecimento e o voto repercutirão no futuro de todos nós, de nossos pais, filhos, familiares e amigos. No primeiro turno, conseguimos o menor número de votos em branco e nulos das últimas cinco eleições, demonstrando interesse e consciência dos brasileiros e brasileiras na escolha de seus representantes. Vamos agora, no segundo turno, diminuir a abstenção, para juntos construirmos um país melhor. Você, que não votou no primeiro turno, não se preocupe: compareça e vote normalmente amanhã”, disse.

Moraes também pregou contra o assédio eleitoral. Ao longo da campanha, as denúncias de coação aumentaram em todo o país. Segundo balanço divulgado na noite da quinta-feira, 27, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), foram registradas 1.965 ocorrências desde o início da eleição. Em um único dia, houve 332 relatos, o equivalente a 13 casos por hora. “Compareçam para votar com absoluta liberdade de escolha. O momento de digitar seu voto na urna eletrônica é sagrado, inviolável e individual. Por isso, continuarão não sendo permitidos celulares nas cabines eleitoras. Não permita nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar. Assédio eleitoral é crime, inclusive se praticado pelo empregador em relação ao empregado. Denuncie o assédio eleitoral e vote com tranquilidade, consciência e liberdade”, afirmou o presidente do TSE.

O ministro também afirmou que a Justiça Eleitoral reforçou o treinamento dos servidores para evitar que as filas registradas em algumas seções eleitorais no primeiro turno não se repitam. “Assim, vocês poderão votar rapidamente e retornar para aproveitar o domingo com a família e amigos”, disse. De forma implícita, Moraes também disse que o resultado das urnas deverá ser respeitado, afastando qualquer hipótese de contestação. “Amanhã, o Brasil dará mais um importante e decisivo passo em nossa caminha de desenvolvimento e progresso, garantindo o fortalecimento democrático e a estabilidade republicana. Mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores irão decidir, definitivamente, em segundo turno, quem governará o país pelos próximos quatro anos, como presidente e vice-presidente da Republica, além de governadores de 12 Estados da Federação”, pontuou.