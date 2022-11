Moraes rebate nota da Defesa sobre relatório das urnas e diz que ‘eleição acabou faz tempo’

Comunicado divulgado pela pasta nesta quinta-feira, 10, reforça que o relatório não exclui a possibilidade de fraude nas urnas

Reprodução/TSE Alexandre de Moraes trata relatório da Defesa sobre o sistema eleitoral brasileiro como assunto encerrado



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, minimizou a nova nota do Ministério da Defesa publicada nesta quinta-feira, 10. A pasta reforçou que o relatório entregue ao TSE nesta quarta-feira, 9, não exclui a possibilidade de fraude nas urnas. Moraes disse que o assunto sobre as urnas “acabou faz tempo”. “Esse assunto está encerrado faz tempo”, afirmou o ministro. A pasta enviou ao TSE, ontem, o seu relatório sobre a fiscalização do processo eleitoral brasileiro. No documento de 63 páginas, os militares dizem não ter encontrado nenhum indício de fraude nas eleições deste ano, mas indica, porém, que o sistema não está isento de um “eventual código malicioso que possa afetar seu funcionamento”. “Dos testes de funcionalidade, realizados por meio do Teste de Integridade e do Projeto-Piloto com Biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento”, diz um trecho do relatório. Um dia após a divulgação dos documentos, o órgão emitiu um comunicado ressaltando o trabalho dos militares e reforçando a possibilidade na segurança nos programas instalados nas urnas eletrônicas, devido ao fato dos itens se conectarem aos computadores da Corte Eleitoral durante a compilação do código-fonte, possibilitando um código malicioso alterar o funcionamento do sistema de votação, além das restrições impostas ao acesso adequado dos técnicos militares ao código-fonte e às bibliotecas de software.