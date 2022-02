Moraes revoga prisão domiciliar de Zé Trovão, mas mantém uso de tornozeleira

Caminhoneiro também não poderá ter contato com outros investigados por atos antidemocráticos

Reprodução/Twitter Zé Trovão se entregou à polícia em SC no dia 26 de outubro



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou nesta terça, 15, a prisão domiciliar do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como “Zé Trovão“, no inquérito dos atos antidemocráticos. Gomes ainda terá que usar a tornozeleira eletrônica e terá outras restrições, como a de utilizar redes sociais e não poder se comunicar com outros entrevistados. “Verifica-se que as circunstâncias fáticas que motivaram a necessidade de decretação das prisões domiciliares já não se mantêm, constando dos autos que os investigados vêm cumprindo regularmente todas as medidas cautelares impostas”, escreveu Moraes.

Zé Trovão se tornou notório ao incentivar ataques ao STF e ministros da corte durante os dias anteriores aos atos de 7 de Setembro de 2021, realizados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores. Antes de ser preso, ele ficou foragido por mais de um mês, quando esteve no México, mas voltou ao Brasil e foi preso em 26 de outubro. Desde 17 de dezembro, o caminhoneiro estava em prisão domiciliar. Outros alvos da investigação, como o jornalista Wellington Macedo, o professor Márcio Giovani Niquelate e o ex-policial militar Cássio Rodrigues Costa Souza, também foram beneficiados pelo entendimento de Moraes.