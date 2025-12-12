Moraes vota para tornar réus homens suspeitos de armar bomba no Aeroporto de Brasília

Foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou para tornar réus os três homens acusados de armar uma bomba no aeroporto de Brasília, no fim de 2022. Foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza.

Segundo a PGR, eles participaram da ação arquitetada por um grupo que planejou e usou artefato para cometer crimes após não aceitação dos resultados das eleições de 2022, que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os acusados, que já tinham sido condenados pela justiça do Distrito Federal (DF), por crimes de explosão, incêndio e posse de armas de fogo sem autorização, são julgados por:

Associação criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Atentado contra a segurança de transporte aéreo.

O julgamento começou nesta sexta-feira (12) no plenário virtual do Supremo, quando os votos são inseridos no sistema eletrônico, e os ministros podem apresentar suas manifestações até dia 19 de dezembro. Moraes faz parte da Primeira Turna do Supremo Tribunal Federal e é relator do caso. Também analisam o caso Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino.