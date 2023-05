Moraes vota pela inclusão de mais 250 pessoas como réus na investigação dos atos de 8 de Janeiro

Voto do relator foi registrado na madrugada desta terça-feira, 16, em plenário virtual; essa é a quinta leva de julgamentos promovida pela Corte

Sérgio Lima/AFP Manifestantes romperam barricadas policiais e invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF em 8 de janeiro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar mais 250 pessoas réus pelos atos de 8 de Janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. O voto foi registrado nesta terça-feira, 16, no plenário virtual. Esta é a quinta leva de julgamentos promovida pela Corte em relação ao caso. Ao todo, o número de réus já chega a 795, após a corte formar maioria na segunda e incluir 245 pessoas na investigação. Com relatoria de de Moraes, a investigação avalia a responsabilidade dos autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos e dos executores materiais dos crimes. Se formada maioria pelo STF, os acusados deverão responder a uma ação penal comandada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que já apresentou denúncias contra 1.390 pessoas por envolvimento nos atos de vandalismo, sendo 239 de executores e 1.150 de incitadores — além de um agente público suspeito de omissão. Os executores são acusados de praticar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Já os incitadores, caso se tornem réus, responderão por motivação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, além de associação criminosa. O julgamento segue até a próxima segunda-feira, 22.