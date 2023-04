Moro afirma que vídeo com fala sobre Gilmar Mendes foi tirado de contexto

Na gravação, o senador está em uma festa junina e responde comentário sobre suborno; ministro da Suprema Corte ainda não se manifestou sobre o assunto

Isaac Amorim/MJSP - 02/01/2019 Assessoria de Moro disse que a fala sobre Gilmar Mendes "foi retirada de contexto"



A assessoria do senador Sergio Moro (União-PR) afirmou nesta sexta-feira, 14, que o vídeo em que o ex-juiz fala compra de habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está fora de contexto. A gravação repercutiu nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais falados do Twitter nas últimas horas. No vídeo, é possível entender que o ex-juiz está conversando com outras pessoas quando ouve uma voz feminina dizendo: “Está subornando o velho”. Sergio Moro sorri e então responde: “Não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”. Em outro vídeo, do mesmo dia, a esposa do senador, a deputada federal Rosângela Moro (União-SP) aparece explicando ao juiz a brincadeira da “prisão” em uma festa junina. “Você entendeu? Você vai para a prisão. Se alguém vai lá e dá cincão (R$ 5) você fica mais dez minutos”, diz a parlamentar. Em nota encaminhada ao site da Jovem Pan, a assessoria de Moro disse que a fala sobre Gilmar Mendes “foi retirada de contexto, tanto que divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém”. Até o momento, o ministro da Suprema Corte não se manifestou sobre o assunto.