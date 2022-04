Moro diz que ‘grande erro’ do STF influenciou relatório da ONU sobre julgamento de Lula

Relatório do Comitê de Direitos Humanos da organização considerou condenação do petista em 2017 como ‘injusta’

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-juiz foi responsável por condenar Lula em 2017 no caso do tríplex do Guarujá



O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (União Brasil) se manifestou sobre o relatório do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) que considerou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como injusta. Na visão do grupo, o julgamento do petista foi parcial, o que torna sua condenação injusta. Nesta quinta-feira, 28, Moro disse que o relatório da ONU foi influenciado por um “grande erro judiciário” do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as sentenças e considerou o magistrado parcial no julgamento do tríplex no Guarujá. “Considero a decisão do STF um grande erro judiciário e que infelizmente influenciou indevidamente o Comitê da ONU”, disse Moro.

“De todo modo, nem mesmo o Comitê nega a corrupção na Petrobras ou afirma a inocência de Lula. Vale destacar que a condenação do ex-presidente Lula foi referendada por três instâncias do Judiciário e passou pelo crivo de nove magistrados”, continuou Moro. Em julho de 2017, quando ainda era juiz, Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex. Moro diz ainda que suas ações foram fundamentadas na “aplicação da lei, no combate à corrupção” e nega que tenha perseguido o petista.