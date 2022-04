Moro diz que segue como ‘soldado da democracia’ após escolha de Luciano Bivar

O ex-juiz afirmou que permanece buscando ajudar na composição da terceira via para ‘romper com a polarização política’

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/04/2022 Sergio se filiou ao União Brasil no fim de março



Sergio Moro utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para comentar a escolha do União Brasil, que anunciou Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência de República. Sem demonstrar frustração, o ex-juiz disse que segue como um “soldado da democracia”, buscando ajudar na composição da terceira via. “O União Brasil escolheu o seu pré-candidato à Presidência, Luciano Bivar. Espera-se que os demais partidos também possam definir, com clareza, os seus pré-candidatos. Sigo como um soldado da democracia, estimulando a composição para romper a polarização politica”, escreveu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro.

Moro se filiou ao União Brasil no fim de março e vivia a expectativa de ser escolhido como o pré-candidato do partido. O ex-juiz, no entanto, não jogou a toalha e ainda pode concorrer à presidente da República. Recentemente, em evento nos Estados Unidos, ele afirmou que”“ainda está jogando”, ou seja, participando do grupo que pode concorrer às eleições presidenciais em outubro. Isso porque o União Brasil, o MDB, PSDB e Cidadania, costuram uma candidatura única de terceira via. Sendo assim, é possível que Bivar não se torne oficialmente o candidato ao Palácio do Planalto e que Moro entre como uma opção. O representante do bloco será escolhido no dia 18 de maio. Estão no páreo, além de Bivar, o ex-governador João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB). O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), apesar de não ter sido escolhido durante as prévias do PSDB, “corre por trás” para se tornar uma alternativa viável para a terceira via.