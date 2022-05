Moro vira réu em processo que pede indenização aos cofres públicos por perdas na Petrobras

Ação popular tem assinatura de deputados do Partido dos Trabalhadores (PT); ex-juiz ironizou o caso: ‘risível’

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro (União)



O ex-juiz Sergio Moro (União) virou réu na ação popular que pede a responsabilização dele por perdas e danos na Petrobras em função do trabalho dele na Operação Lava Jato. A ação, que pede indenização aos cofres públicos, é assinada por parlamentares do Partido dos Trabalhadores: Rui Falcão (SP), Erika Kokay (DF), Natália Bonavides (RN), José Nobre Guimarães (CE) e Paulo Pimenta (RS). No documento assinado pelo juiz federal Charles Renaud Frazão de Morais, a justiça recebe a ação: “Recebo a inicial. Cite-se o Réu. Intime-se o Ministério Público Federal para que tenha ciência da demanda”, escreveu.

A ação foi protocolada na 2ª vara federal cível de Brasília (DF) no dia 27 de abril. Os deputados federais do PT que assinam a ação contra Moro também usaram as redes sociais para comemorar a citação dele como réu no processo. “Atuação de Moro gerou prejuízos à empresa [Petrobras], desmontou o setor de óleo e gás e trouxe impactos severos para a economia brasileira. Não pode ficar impune pelos abusos que cometeu e danos que causou”, escreveu Erika Kokay. Já Paulo Pimenta disse que “a história vai colocando todos em seus devidos lugares”.

Em nota, Moro chamou a ação é “risível” e falou em “inversão de valores”. “A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa: Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar a cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista”, disse. Nas redes sociais, o ex-juiz atualmente filiado ao União Brasil também comentou o assunto: “Todos que lutaram contra a corrupção serão perseguidos na democracia petista”, criticou.

Moro vira réu em ação que nós do PT movemos por danos causados à Petrobras. Atuação de Moro gerou prejuízos a empresa, desmontou o setor de óleo e gás e trouxe impactos severos para a economia brasileira. Não pode ficar impune pelos abusos que cometeu e danos que causou! — Erika Kokay (@erikakokay) May 24, 2022

MAIS UMA VITÓRIA: Hoje Moro se tornou réu em ação popular, onde sou um dos signatários, que pede o ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados à economia brasileira pela Lava Jato. A história vai colocando todos em seus devidos lugares. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 24, 2022