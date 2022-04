Morre o general Newton Cruz, ex-chefe do SNI na ditadura militar, aos 97 anos

Ele estava internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e faleceu de causas naturais

Reprodução/GloboNews General Newton Cruz morreu aos 97 anos de causas naturais no Rio



O general Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, morreu aos 97 anos. Conforme divulgado no Headline deste sábado, 16, a morte ocorreu na sexta-feira, 15, mas só foi confirmada hoje por familiares do general. Newton estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na zona Norte do Rio de Janeiro, e faleceu de causas naturais. Em 2014, ele foi apontado pela Comissão Nacional da Verdade como um dos 377 militares que cometeram crimes durante a ditadura. Antes disso, em 1994, ele se candidatou ao governo do Rio pelo PSD, mas não conseguiu se eleger. Ele terminou as eleições como terceiro colocado no primeiro turno, ficando atrás de Marcello Alencar (PSDB) e Anthony Garotinho (PDT). O velório de Newton está marcado para acontecer neste domingo, 17, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. O corpo do general também será cremado também no domingo.