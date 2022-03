Mourão afirma que Zelensky se mostra ‘extremamente capaz e eficiente’ diante da invasão russa

Vice-presidente elogiou forma como o chefe de Estado ucraniano se dirige ao povo russo e ao resto do mundo durante o conflito

FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Hamilton Mourão elogiou presidente ucraniano



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta segunda-feira, 7, que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem se mostrado “capaz e eficiente” diante da guerra com a Rússia. “Eles estão buscando fazer esse desgaste, e o presidente Zelensky tem se mostrado uma liderança extremamente capaz e eficiente. Não só se dirigindo ao povo ucraniano, mas também ao resto do mundo, em especial ao povo russo”, declarou em conversa com jornalistas. “Um combate urbano é o pior combate pra uma força blindada e mecanizada como é a força russa. O combatente a pé tem a maior capacidade de apresentar uma defesa consistente”, completou, em referência à Ucrânia. Na semana passada, Mourão disse que o Brasil não concorda com a invasão russa ao país. A fala do vice foi desautorizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou que o general “falou algo que não deve”.