Mourão critica prisão de Braga Netto: ‘Atropelo das normas legais’

Senador acredita que a ação contra o general é injustificada e que ele não deveria estar sob investigação

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul



O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, manifestou sua desaprovação em relação à prisão do general da reserva Walter Braga Netto. Mourão descreveu a detenção como um “atropelo das normas legais”, ressaltando que o ex-general não representa uma ameaça à ordem pública. De acordo com Mourão, a prisão de Braga Netto reflete um desrespeito às leis vigentes no Brasil. O senador acredita que a ação contra o general é injustificada e que ele não deveria estar sob investigação. Walter Braga Netto está sendo alvo de uma investigação que apura sua suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. Esse evento teria como objetivo impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 2022.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA