Mourão diz que aliança de Alckmin e Lula é ‘estranha’: ‘Um chamava o outro de ladrão’

Vice-presidente comentou a filiação de Alckmin ao PSB e disse que ex-governador mudou o comportamento

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mourão comentou possível chapa de Lula e Alckmin nas eleições



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) classificou nesta quarta-feira, 23, como “estranha” a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB para concorrer como vice de Lula nas eleições deste ano. O general afirmou que os dois trocavam insultos e que o ex-governador mudou de comportamento. “Olha, é aquela história, quem conhece a trajetória do Alckmin acha estranho essa mudança de comportamento dele. Se é para ele e concorrer junto com o Lula, é algo mais estranho ainda porque um chamava o outro de ladrão e agora vão ficar abraçados. É difícil isso aí, né? Na minha ética, isso aí não funciona”, declarou em conversa com jornalistas. Alckmin se filiou ao PSDB nesta manhã em Brasília. Durante seu discurso, o ex-governador disse que, mesmo quando foram rivais, em 2006, ele e Lula nunca deixaram de priorizar a democracia. “É ele. Temos que ter os olhos abertos para enxergar e a humildade para entender que Lula é hoje aquele que melhor representa o sentimento de esperança do povo brasileiro e a democracia”, ressaltou.