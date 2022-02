Mourão indica que vai concorrer a vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Vice-presidente disse a jornalistas que anúncio da decisão depende da definição de um partido; informação foi antecipada pelo senador Flávio Bolsonaro

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente Hamilton Mourão deve ser um dos 11 membros do alto escalão a deixar o governo Bolsonaro em maio



O vice-presidente Hamilton Mourão indicou na manhã desta sexta-feira, 11, que deverá ser candidato ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. A possibilidade de Mourão disputar uma vaga à Casa foi adiantada pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, em outubro de 2021, e reforçada pelo parlamentar nesta quinta-feira, 10, em entrevista ao jornal “O Globo”. Questionado por jornalistas sobre a nova declaração de Flávio, o general confirmou que a decisão já foi tomada. “Será comunicada brevemente”, afirmou o vice-presidente. Indagado por um repórter se a sua máscara com a bandeira do Estado seria um indicativo, Mourão respondeu: “Lógico, né?”. Segundo o general, o anúncio oficial ainda depende de questões partidárias. “Agora é só questão de partido.” Atualmente, o vice-presidente é filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

No início de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) havia adiantado a troca de pelo menos 11 ministros que irão disputar algum cargo nas eleições de 2022. A mudança está marcada para acontecer no dia 31 de março. “Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão: 11 saem, 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via ‘Diário Oficial da União’”, finalizou o mandatário do Palácio do Planalto. Entre os ministros que já foram cotados para algum cargo, estão Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), João Roma (Cidadania), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Tereza Cristina (Agricultura), Marcelo Queiroga (Saúde), Fábio Faria (Comunicações), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Gilson Machado (Turismo), Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência Social) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo).