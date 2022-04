Movimentos de direita vão ocupar a Avenida Paulista no 1º de Maio em ato ‘pela liberdade de Daniel Silveira’

Manifestação vai começar às 14h, em frente ao Masp; o deputado foi convidado, mas ainda não respondeu se viajará a São Paulo

CELSO LUIX/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Avenida Paulista será palco de nova manifestação de direita no dia 1º de maio



A Avenida Paulista receberá no feriado de 1º de Maio uma manifestação “em defesa da Constituição e pela liberdade de Daniel Silveira“. O ato, organizado por movimentos de direita, vai começar às 14h, em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo). A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), da trope de choque bolsonarista no Congresso, ajudou a turbinar a divulgação com publicações em suas redes sociais. “É isso aí, Brasil. No dia 1° de maio, estaremos na Paulista pela liberdade de Daniel Silveira e em defesa da Constituição”, anunciou. Silveira foi convidado, mas ainda não anunciou se viajará a São Paulo.

É isso aí, Brasil! No dia 1° de maio, às 14h, estaremos na Avenida Paulista, pela LIBERDADE de Daniel Silveira, em DEFESA da Constituição. E você? Também é a favor da LIBERDADE e da DEMOCRACIA? pic.twitter.com/QFWcj7afiy — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 22, 2022

Atençao patriotas dia 01 de maio todos na avenida paulista vamos dar basta a essa ditadura querem nos calar vivemos em um pais livre vamos dizer não a ditadura hoje foi um deputado amanhã podi ser eu e você Acordem. pic.twitter.com/c1oP6BAmZj — #Eu quero bolsonaro até 2026. (@Irenice123ribe1) April 21, 2022

E aí patriotas 🇧🇷 Estaremos juntos com a nossa querida Deputada @CarlaZambelli38 lá na Avenida Paulista, em 01/05?!? Juntos somos muito mais fortes TMJ. Trabalho de "formiguinhas": curta e retuite, táoquei?!? 😊😉👍🏻🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/DhPwI85Gn7 — Pátria amada, 🇧🇷 . ' . 🇧🇷🇮🇱🕎✡ (@Brasil_JP33) April 18, 2022