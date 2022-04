MP acusa Gabriel Monteiro de filmar relações com menor ‘de forma consciente’

Vereador do Rio de Janeiro teve vídeo vazado e alegou que o material foi divulgado após seu celular ser roubado

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



O promotor Marcos Kac, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), ofereceu uma denúncia contra o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro (PL), e o acusou de filmar sua relação sexual com uma garota menor de idade de maneira deliberada. De acordo com o documento entregue à 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, o promotor alega que “o denunciado, de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito envolvendo a adolescente”. Monteiro, porém, alegou que seu celular foi roubado junto com as imagens que no aparelho estavam. Mesmo consentida, a lei prevê que a gravação e a reprodução de cenas de sexo com menores de idade é crime e uma condenação pode levar a uma detenção de quatro a oito anos de prisão.