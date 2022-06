MP Eleitoral pede que Nunes Marques reconsidere decisão que devolveu mandato a Francischini

Pedido foi protocolado pela Procuradoria-Geral Eleitoral nesta segunda-feira, 6; julgamento aconteceria na terça, mas foi adiado após pedido de vista

Carlos Moura/SCO/STF Ministro suspendeu decisão do TSE que cassou mandato de deputado



O Ministério Público Eleitoral, através da Procuradoria-Geral Eleitoral, pediu que o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsidere sua decisão no caso Francischini, que devolveu o mandato ao deputado estadual do Paraná Fernando Francischini (União Brasil). O pedido foi protocolado na segunda-feira, 6, quatro dias depois de o ministro suspender uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato de Francischini. ““O Ministério Público Eleitoral requer a reconsideração da r. decisão agravada ou, isso não ocorrendo, seja dado provimento ao agravo regimental interposto, com a reforma da decisão monocrática agravada e o restabelecimento dos efeitos do acórdão proferido pelo TSE”, disse o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet, no documento. O julgamento sobre o caso estava previsto para acontecer nesta terça-feira, 7, mas foi adiado após o ministro André Mendonça pedir vista sobre o caso.