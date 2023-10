MP solicita ao TCU apuração das medidas de Haddad para zerar déficit em 2024

Subprocurador Lucas Rocha Furtado afirma que governo tem se deparado com ‘alguns obstáculos’ ao cumprimento da meta

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Representação foi apresentada pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado nesta segunda-feira, 30



O Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou nesta segunda-feira, 30, a apuração das medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, referente ao cumprimento da meta de déficit fiscal zero para 2024. Após o presidente Lula afirmar na sexta-feira, 27, que a meta para zerar o déficit fiscal no ano que vem “dificilmente será cumprida”, o subprocurador Lucas Rocha Furtado solicitou a apuração das próximas ações do ministro da Fazenda por meio da criação de um grupo de trabalho. Furtado aponta na peça que o governo tem se deparado com “alguns obstáculos” a essa meta e defende que cabe ao TCU acompanhar a matéria a “fim de conhecer os riscos e dificuldades no cumprimento do eventual déficit zero”. “Certo é que para avaliação de assunto tão complexo, a matéria necessitaria de expertise. Conhecimento esse que pode ser obtido com o elevado corpo técnico desse Tribunal. Sendo assim, há margem para que essa Corte agregue e contribua no assunto”, declarou.

Ao fim, Furtado pede que o TCU adote medidas para “conhecer e avaliar as tomadas de decisões adotadas pelo Ministério da Fazenda com relação ao eventual cumprimento da meta de zerar o déficit fiscal em 2024” e, cautelarmente, determine a criação de “força de trabalho” para acompanhar as medidas da equipe econômica e remeter esse monitoramento para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado. Já Fernando Haddad declarou que mostrou possibilidades para Lula e que ele irá avaliá-las, além de ter atribuído a “erosão fiscal do Estado brasileiro” às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso em 2017.

*Com informações do Estadão Conteúdo