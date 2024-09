‘Não podemos recuar na promoção da igualdade de gênero e todas as formas de discriminação’, defende Lula na ONU

‘Tampouco podemos voltar a viver com a ameaça nuclear’, completou o presidente da República, na Cúpula do Futuro, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York

Ricardo Stuckert / PR Aliança Global contra a Fome, iniciativa da presidência do Brasil no G20, também foi enfatizada no discurso do presidente brasileiro na ONU



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (22), na Cúpula do Futuro, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, que o mundo não pode voltar a conviver com ameaças nucleares nem recuar na promoção da igualdade de gênero e luta contra o racismo. “Temos duas responsabilidades perante os que nos sucederão: nunca retroceder, não podemos recuar na promoção da igualdade de gênero e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a viver com a ameaça nuclear”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Naturalizar a fome de 733 milhões seria vergonhoso. Voltar atrás é colocar em xeque tudo que construímos arduamente”, defendeu, Lula. O presidente brasileiro lembrou que esteve na ONU, há 20 anos, e ressaltou a necessidade de reformas no organismo internacional.

A Aliança Global contra a Fome, iniciativa da presidência do Brasil no G20, também foi enfatizada no discurso do presidente brasileiro na ONU. “Na presidência do G20, o Brasil lançará uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza para acelerar a superação desses flagelos.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira