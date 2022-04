‘Não quero peitar o Supremo’, diz Bolsonaro sobre indulto a Daniel Silveira

Presidente alegou que a Corte cometeu ‘excessos’ ao condenar um deputado federal a oito anos de prisão em regime fechado por ‘falas absurdas’

Isac Nóbrega/PR - 19/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista nesta sexta-feira, 29, e comentou sobre a sua decisão de conceder uma graça constitucional ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, na sua avaliação, a Corte pecou ao condenar o parlamentar por se expressar. “Não se discute que houve excesso por parte do STF. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas – e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas – a pena não pode ser oito anos e nove meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa”, alegou o mandatário.

Segundo o chefe do Executivo, sua intenção não foi de ‘medir forças’ com a Suprema Corte, mas de corrigir os excessos cometidos pelos ministros. “Caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Não quero peitar o Supremo, dizer que sou mais importante, tenho mais coragem que eles. Longe disso”, alegou. Na última quarta-feira, 27, Daniel Silveira foi indicado por seu partido para ser membro titular da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, o colegiado mais importante da Casa.