‘Não suportam a verdade’, diz Ricardo Barros após ser incluído na lista de investigados da CPI da Covid-19

Líder do governo na Câmara criticou decisão da Comissão e afirmou que senadores ‘usam táticas covardes de vazamento’

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Ricardo Barros será investigado pela CPI



O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, criticou a decisão da CPI da Covid-19 nesta terça-feira, 18, de incluir seu nome na lista de investigados pelo colegiado. O parlamentar foi ouvido pela Comissão na última quinta-feira, 12, mas teve o depoimento interrompido após bate-boca entre os senadores. “CPI interrompe o meu depoimento, anuncia que sou investigado e que não pretende mais me ouvir. Não suportam a verdade e usam táticas covardes de vazamento. Minha conduta parlamentar é exemplar. Nada encontrarão. Agora, meus advogados conduzirão o relacionamento com a CPI”, escreveu Barros nas redes sociais nesta terça. O relator da Comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o líder do governo passou a ser investigado por indícios de suposta participação no caso Covaxin e outras negociações do governo. “Pelo conjunto da obra, pela Covaxin, pela Belcher, pela participação do Roberto Dias na Davati, tornamos Barros investigado”, disse.